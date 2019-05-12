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وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع التخصصات والمؤهلات

الأحد 12/مايو/2019 - 04:30 ص
وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع التخصصات والمؤهلات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الفجر
 
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اعلنت الحكومة، وظائف خالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصر، ووظائف لأعضاء هيئة التدريس والوظائف الإدارية والفنيةلجميع التخصصات في العديد من الكليات، وجاء ذلك في الإعلان المنشور اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة « العدد الإسبوعي» الموافق 10 مايو 2019، خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن وظائف شاغرة حكومية
إعلان وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمنشور ضمن وظائف الصحف المصرية القومية، وبالتحديد بجريدة الأهرام الجمعة يحتوى على وظائف خالية في الكليات التالية:

وظائف جامعة الجلالة.
وظائف جامعة الملك سلمان الدولية.
وظائف جامعة العلمين الدولية.
وظائف جامعة المنصورة الجديدة.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الترشح للوظائف بالجامعات الاربعة على النحو التالي:

وظائف القيادات الجامعية:
 وظائف اعضاء هيئة تدريس (أستاذ أستاذ مساعد مدرس)
اخصائيون في تكنولوجيا المعلومات.
موظفون لكافة المواقع الإدارية والفنية.
وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع التخصصات والمؤهلات
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