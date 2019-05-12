يصل لـ7 آلاف جنيه شهريا.. وزارة القوى العاملة تُعلن أكثر من 13 ألف وظيفة وأهم الشروط

القوى العاملة تُعلن وظائف شاغرة



يتابع العديد من المواطنين وزارة القوى العاملة خلال هذه الفترة من أجل الحصول على وظيفة مناسبة لهم، وفي مفاجأة سارة أعلنت الوزارة عن 13 و641 فرصة عمل خالية بالقطاع الخاص برواتب تبدأ من 1800 جنيهًا وحتى 7000 جنيه، وذلك وفق بيانات النشرة القومية للتشغيل.حيث تواصلت وزارة القوى العاملة مع بعض الشركات والمؤسسات المتنوعة والخدمات من مصانع ومطاعم كبرى من أجل توفير فرص عمل للمواطنين من مختلف الفئات وبمختلف المؤهلات.وبالفعل نجحت الوزارة في توفير فرص عمل منها ما يتطلب خبرة ومنها من لا يشترط خبرة وبرواتب متفاوته، حيث تحرص الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة على توفير العديد من فرص العمل بالقطاع الخاص والعام للشباب من الجنسين.ويمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل للوظائف المطلوبة وشروط التقديم من