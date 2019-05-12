قرارات مفاجئة تقلب موازين سوق الحديد في مصر.. ومفاجآت بالجملة في الأسعار الجديدة

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في قرار مفاجئ، فقد أعلنت شركة حديد عز، رفع اسعار طن حديد التسليح بنحو 180 جنيه للطن الواحد، وذلك ليصل سعر الطن المباع للمستهلك إلى نحو 12 ألف جنيه بدلًا من 11 ألف و820 جنيه، وذلك بحسب ما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في أول رد فعل لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسم حماية على البلبيت 15% خلال الساعات الماضية.



وفي هذا الصدد، قال الزيني بشأن القرارات الأخيرة والتطورات التي شهدها سوق الحديد في مصر: “هذا الارتفاع الأول من نوعه بعد قرار الحماية، وأنه من المنتظر أن ترفع باقي الشركات سعر بيع حديد التسليح اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو الجاري”.



والجدير بالذكر، بأن عدة مصانع قد أشتكت من هذا القرار، وناشدت وزارة التجارة إعادة النظر فيه، وخاصة في ظل وجود رسوم تتخطى الـ1500 جنيه، وكذلك وصول سعر طن البليت إلى 9600 شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل إجمالي طن الحديد 12200 جنيه.



وأوضح عدد من العاملين في سوق الحديد، بأن هذه الفترة تشهد حالة ركود على مستوى عمليات البيع والشراء في سوق الحديد، خاصة بسبب عدم إستقرار الأسعار في هذه الأونة.