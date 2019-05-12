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3 نصائح من الأرصاد للمواطنين المتجهين للسواحل الشمالية ومدن القناة

الأحد 12/مايو/2019 - 02:09 ص
3 نصائح من الأرصاد للمواطنين المتجهين للسواحل الشمالية ومدن القناة
حالة الطقس اليوم
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الفجر
 
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شهدت الساحة المصرية ترقب لحالة الطقس ودرجات الحرارة عقب تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتي أدلت بعدد من التوقعات عن عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد، ويتابع عدد من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحراراة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الأرصاد عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الرسمي وأيضا من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وأيضا من خلال تصريحات الخبراء عبر البرامج التليفزيونية والنشرة الإخبارية.

ونصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس، زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.
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