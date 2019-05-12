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عاجل.. "وصلت لـ35 ألف جنيه".. موجة تخفيضات تضرب أسعار هذه السيارات وبشرى سارة للمواطنين

الأحد 12/مايو/2019 - 02:06 ص
عاجل.. وصلت لـ35 ألف جنيه.. موجة تخفيضات تضرب أسعار هذه السيارات وبشرى سارة للمواطنين
أسعار السيارات اليوم في مصر
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الفجر
 
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أعلنت شركة “زوتي مصر” منذ قليل، عن تخفيض أسعار عدد كبير من سياراتها الموجودة في السوق المصري، بقيمة وصلت لنحو 35 ألف جنيه في عدد من السيارات.

وجاءت تخفيضات زوتي على النحو التالي ذكره:
 أولًا: سيارة زوتي Z-300 السيدان المدمجة، حيث تراجعت أسعارها بواقع 25.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 207.000 جنيه بدلًا من 232.000 جنيه.
السيارة زوتي Z560 السيدان متوسطة الحجم العائلية، والتي انخفض سعرها الرسمي بواقع 35.000 جنيه لتباع بـ264.990 جنيه بدلًا من 299.990 جنيه.

يذكر أن الساعات الماضية قد شهدت قيام عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية بتخفيض أسعار بعض الطرازات، ذلك بهدف زيادة المبيعات خلال شهر رمضان الذي تتباطأ فيه عجلة المبيعات سنويًا بصورة ملحوظة.
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