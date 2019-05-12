حالة الطقس اليوم: الأرصاد تحذر الصائمين من موجة حارة جديدة تضرب البلاد

Advertisements

شهدت الساحة المصرية ترقب لحالة الطقس ودرجات الحرارة عقب تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتي أدلت بعدد من التوقعات عن عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد، ويتابع عدد من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحراراة من خلال الموقع الرسمي للهيئة الأرصاد عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الرسمي وأيضا من خلال صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وأيضا من خلال تصريحات الخبراء عبر البرامج التليفزيونية والنشرة الإخبارية.



ومع بداية شهر رمضان المعظم وظهرت عدد من التغييرات الجوية بدء من ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ومع انخفاضها بشكل كبير ليلا”، كما أكد الخبراء عن عودة الانخفاض مرة اخري خلال النهار، ولكن مع بداية الأسبوع الجاري حيث جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع جديد بداية من يوم السبت الحالي بوقع 6 درجات مرة دفعة واحدة



ليسود على البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ويمتد حتى شمال الصعيد ويكون حارا على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، مع انخفاض فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، مع استمرار ارتفاع الموج على البحرين المتوسط والأحمر والذي يكون فيه الموج من متر الى متر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية وفي نفس السياق حيث يشهد البحر الأحمر امواج معتدلة تقع ما بين المتر ومتر ونصف وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

