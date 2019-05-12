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بالتفاصيل.. وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة لملايين المواطنين بخصوص الفواتير والمتأخرات

الأحد 12/مايو/2019 - 02:03 ص
بالتفاصيل.. وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة لملايين المواطنين بخصوص الفواتير والمتأخرات
فاتورة كهرباء
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الفجر
 
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في خبر سار للأسر المصرية، حيث أعلن الدكتور الدكتور أيمن حمزة،المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بأن الوزارة قد قررت بصورة رسميةإلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى كون الوزارة سوف تبدأ في تفعيل هذا القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي تصريحات هاتفية مع برنامج ” مساء دي ام سي “، المذاع عبر فضائية ” دي ام سي”، قال الدكتور أيمن حمزة:

“لقد قررنا في وزارة الكهرباء تفعيل خدمة التقسيط للتسهيل على المواطنين، وتسديد المستلزمات الخاصة بهم واحتواء المستلزمات اللازمة للشركات الكهرباء، وكذلك صدر قرار بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين “منازل ومحلات تجارية” تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعي”.

يذكر أن وزير الكهرباء كان قد أكد من قبل بأن مقولة “إدفع بعدين إشتكي” الشهيرة قد أنتهى زمنها في الوقت الحالي، وأصبح من حق المواطن بأن يتقدم بشكوى قبل أن يدفع أي مستحقات متأخرة عليه.

وأوضحت الوزارة، بان المواطن عليه أن يتقدم بشكوى في حالة شعر بأن الفاتورة التي وصلت إليه أعلى من معدل إستهلاكه للكهرباء في الشهر المذكور في الفاتورة، مؤكدة بان الوزارة لن تسمح بحدوث هذا الأمر على الإطلاق.
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