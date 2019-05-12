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شقيقة آيتن عامر تسرق مجواهراتها في "شقة فيصل"

الأحد 12/مايو/2019 - 02:13 ص
شقيقة آيتن عامر تسرق مجواهراتها في شقة فيصل
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مريم الشريف
 
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فوجئت "ليلى" التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، في مسلسل "شقة فيصل" بسرقة المجوهرات التي تملكها من قبل شقيقتها الراقصة "نعمة" والتى تقدمها الفنانة نسرين أمين.

بدأت أحداث حلقة اليوم، بشراء "ليلى" جهاز كمبيوتر، وبمجرد أن عادت إلى منزل شقيقتها المقيمة به، فوجئت باختفاء المجوهرات الخاصة بها، وهذا ما جعل شقيقتها "نعمة" تلصق التهمة كذبًا بابن زوجها "ميزو" كريم محمود عبد العزيز والذى نفى الأمر، إلى أن اكتشفت "ليلى" وجود "الذهب" فى دولاب شقيقتها، وقررت مغادرة منزلها.

وفى سياق منفصل، فوجىء "ميزو" بزواج شقيقة "زغلالة" محمد فتحي، من خطيبته "غادة"، عقب مغادرته الإسكندرية إلى القاهرة بحثا عن العمل.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.


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