مي عز الدين نصابة في "البرنسيسة بيسة"!









فوجئت "سكسكة" والتى تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، في أحداث مسلسل "البرنسيسة بيسة" بتجمع أهالى الحارة، مطالبين إياها بأموالهم التى أخدتها منهم، حيث اتضح أنها نصبت عليهم.بدأت أحداث حلقة اليوم، بهروب "سكسكة" من منزلها، بعد تجمع الأهالى وكسرهم باب المنزل، مما جعلها تقفز من النافذة إلى منزل جارها "ميمون" والذى يجسده الفنان محمد أنور.وفى سياق منفصل، اختلفت "بيسة" التي تجسد دورها أيضًا مي عز الدين، مع معلمة فى الفصل أثناء تدريسها للتلاميذ، بسبب حديث الأخيرة باللغة الإنجليزية، وهو ما أربك المعلمة التى حاولت توضيح الأمر لها بأن نظام المدرسة يتمثل فى عدم الحديث مع التلاميذ باللغة العربية."البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عزالدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.