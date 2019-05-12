بحضور نجوم الفن.. "العسيلي" يتألق في حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الأحد 12/مايو/2019 - 01:30 ص
عبدالحافظ حمدي
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أحيا النجم محمود العسيلي، واحدة من أضخم السهرات الرمضانية بالقاهرة الجديدة داخل إحدى الخيام الرمضانية وذلك في حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.
حضر العسيلي بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها "فوقي، خاينة، يا ناس".
كما قدم أغنياته: "طبلة، بعدتي ومبعدتيش، وأنا مش مضمون، "حتة تانية، حلم بعيد، تقدر، تررم" .. وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجميع.
كان ضمن الحضور من نجوم الفن تامر الصراف وحرمه رانيا فريد شوقي ودينا وهالة صدقي وريم البارودي ولقاء سويدان وشاهيناز وياسر أبو المجد وأميرة فتحي وصفاء جلال ومنال سلامة ودنيا عبد العزيز وياسر أبو المجد ومحمود فارس .. وغيرهم من مشاهير المجتمع.
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