تاريخ وموعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي القادمة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية الذهاب والعودة

يتقابل نادي الزمالك المصري مع فريق نهضة بركان المغربي في لقائي ذهاب وعودة ومباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2019، حيث نقدم لكم الآن مواعيد مباراتي الذهاب والعودة وكل أخبار وتفاصيل اللقاء المرتقب، وأسماء القنوات الناقلة وكل تفاصيل مباراة الزمالك ونهضة بركان القادمة والنهائية بالكونفدرالية، كل فريق من البطلين المصري والمغربي يبحث عن اللقب الأول له مع هذه البطولة القوية، الزمالك يبحث عن الفوز بالكونفدرالية كثاني فريق مصري يحصل عليها بعدما فاز الأهلي بتلك البطولة من قبل مرة واحدة.





شد وجذب





أرسل رئيس نادي الزمالك رسالة لرئيس نادي نهضة بركان وهو رئيس الاتحاد المغربي، حيث قال رئيس الزمالك أن ما حدث في مباراة الصفاقسي ببركان لن يحدث مع الزمالك، مؤكدا أنه قادر على حماية فريقه من أي مضايقات، ومن جانبهم نفى عدد من الإعلاميين المغاربة أن يكون لرئيس نهضة بركان أي دخل بأحداث مباراة الصفاقسي، كما رفضوا الحديث بأن لفوزي لقجع أي دور في ذلك بوصفه نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، مؤكدين أن تطور الكرة المغربية يأتي كثمار لنجاح المنظومة الكروية من حيث اختيار المواهب واختيار المدربين.





موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي القادمة الذهاب





تقام مقابلة الزمالك ونهضة بركان القادمة الذهاب على الملعب البلدي بمدينة بركان الواقعة شمال شرق المغرب والتي يطلق عليها عاصمة الموالح، تاريخ مباراة الزمالك القادمة في نهائي الكونفدرالية الذهاب سيكون يوم 19 مايو 2019 الجاري، مباراة الذهاب ستكون منقولة على قناة bein sports hd1، والقناة المغربية الأولى الأرضية، موعد اللقاء سيكون في الأوقات التالية:





الساعة 12 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.





مباراة العودة

تقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، يوم 26 مايو 2019 الجري، وتبدأ عند الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.





رسالة جديدة من رئيس نادي الزمالك





تحدث الأستاذ مرتضى منصور عن مبارة الزمالك ونهضة بركان القادمة بالمغرب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم، وطالب رئيس نادي النهضة بضرورة تأمين المباراة جيدا وفريق الزمالك، مؤكدا أن العلاقات المصرية المغربية قوية جدا، وأن الزمالك لعب مرتين بالمغرب هذا الموسم ولم يحدث ما يعكر الصفو، وتقدم رئيس نادس الزمالك بالشكر للسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بعد الاستجابة لطلبه بتغيير حكم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، هذا وقد قرر الاتحاد المصري تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج لما بعد نهائي الكونفدرالية.



