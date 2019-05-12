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سعر الريال السعودي اليوم | الاحد 12 مايو 2019 في البنوك تحديث مستمر

الأحد 12/مايو/2019 - 01:22 ص
سعر الريال السعودي اليوم | الاحد 12 مايو 2019 في البنوك تحديث مستمر
سعر الريال السعودي اليوم
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نعمل على تقديم سعر الريال السعودي اليوم الاحد 12 مايو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر طوال اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جداً.

سعر الريال السعودي اليوم الاحد 12 مايو 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.56 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.59 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC4.574.60أسبوع واحد
بنك عودة4.574.59ساعتين
المصرف العربى الدولى4.574.59ساعتين
البنك المصرى الخليجى4.574.60ساعتين
بنك بلوم4.574.5915 دقيقة
البنك الأهلي المصري4.564.593 ساعات
بنك مصر4.564.59ساعتين
البنك المركزى المصرى4.564.60يومين
مصرف أبوظبى الإسلامى4.554.59أسبوع واحد
بنك الإستثمار العربي AIB4.554.59يومين
البنك الزراعى المصرى4.554.60ساعة واحدة
بنك قناة السويس4.554.59ساعتين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.554.59أسبوع واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.554.59أسبوع واحد
بنك المشرق4.554.59ساعتين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.554.593 ساعات
كريدى أجريكول4.544.59أسبوع واحد
البنك التجاري الدولي (CIB)4.544.59ساعتين
بنك مصر إيران التنمية4.544.60ساعتين
البنك الأهلى اليونانى4.544.60ساعة واحدة
المصرف المتحد4.544.60يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى4.544.59أسبوع واحد
بنك الإسكندرية4.544.593 ساعات
بنك الكويت الوطني NBK4.534.59يومين
البنك العقاري المصري العربي4.534.63ساعتين
بنك التنمية الصناعية4.534.59أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان4.504.63أسبوع واحد
بنك البركة4.504.63أسبوع واحد

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