الدكتور “حمدي مبارك” يفوز بمنحة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور المفتوحة

تم مؤخرا إختيار العالم التونسي الدكتور حمدي مبارك كفائز بمنحة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور المفتوحة، وذلك عن مشروع بعنوان: ” جين SMAD3 و استجابة المبيض للهرمون منشط الحوصلة والولادة الحية في التلقيح المجهري / أطفال الأنابيب”..

كما تم الإعلان عن المنحة وتقديمها إلى الدكتور حمدي مبارك في ندوة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور السنوية للعلماء والباحثين الموهوبين العاملين في المراكز الطبية بجامعات أمستردام.