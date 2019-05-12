الدكتور “حمدي مبارك” يفوز بمنحة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور المفتوحة
الأحد 12/مايو/2019 - 01:22 ص
محمد وليد الجموسي
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تم مؤخرا إختيار العالم التونسي الدكتور حمدي مبارك كفائز بمنحة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور المفتوحة، وذلك عن مشروع بعنوان: ” جين SMAD3 و استجابة المبيض للهرمون منشط الحوصلة والولادة الحية في التلقيح المجهري / أطفال الأنابيب”..
كما تم الإعلان عن المنحة وتقديمها إلى الدكتور حمدي مبارك في ندوة أمستردام لأبحاث الإنجاب والتطور السنوية للعلماء والباحثين الموهوبين العاملين في المراكز الطبية بجامعات أمستردام.
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