علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن هناك صعوبة في خوض الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية المقرر له يوم 26 من الشهر الجاري على الاستاد.





وقال "درويش" في مداخلة لبرنامج ملعب أفريقيا الذي يقدمه أحمد بلال عبر قناة المصرية: "نرحب بوجود الأهلي والزمالك في أي وقت ولكن حاليا يوجد صعوبة في استضافة نهائي الكونفدرالية" .





وأكمل: "لن يصبح الملعب جاهزا في توقيت مباراة الزمالك ونأمل في ظهور الملعب خلال افتتاح البطولة الأفريقية في أبهى صورة" .



