علي درويش: استاد القاهرة لن يستضيف نهائي الكونفدرالية
الأحد 12/مايو/2019 - 01:18 ص
عمرو مصطفى
Advertisements
Advertisements
أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن هناك صعوبة في خوض الزمالك نهائي بطولة الكونفدرالية المقرر له يوم 26 من الشهر الجاري على الاستاد.
وقال "درويش" في مداخلة لبرنامج ملعب أفريقيا الذي يقدمه أحمد بلال عبر قناة المصرية: "نرحب بوجود الأهلي والزمالك في أي وقت ولكن حاليا يوجد صعوبة في استضافة نهائي الكونفدرالية" .
وأكمل: "لن يصبح الملعب جاهزا في توقيت مباراة الزمالك ونأمل في ظهور الملعب خلال افتتاح البطولة الأفريقية في أبهى صورة" .
Advertisements
المزيد عن: علي درويش رياضة الاخبار الرياضية استاد القاهرة اخبار الرياضة