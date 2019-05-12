أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

مع متابعة ومراقبة كافة العملات العربية والاجنبية فى السوق المحلي حيث يتابع التجار والمواطنين حركة ومؤشرات أسعار صرف العملات خلال السوق الحر وداخل البنوك الرسمية، للوقف على السعر الامثل للجنيه المصري ومدى قوة تأثير العملات الأخرى الدولار الأمريكي وكذلك اليورو والجنيه الاسترليني عليه، ومدى تعافى الاقتصاد المصري من الذبذبة الدولارية ، وذلك عقب تحرير وتعويم الجنيه المصري والذي فتح باب حرية الدولار فى ارتفاع سعره إلى أعلي مستوي ووصله الى حاجز 18 خلال الفترة الماضية





سعر الدولار اليوم





وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة المتغيرات والمؤشرات التي تظهر داخل سلة العملات ومدى تأثير القرارات الحكومية على السعر ، ومدى ثبات سعر الدولار الجمركي أيضا على السلع المستوردة، وشهدت أسعار العملات خلال الفترة الماضية حالة من الثبات النسبي الشامل على كافة المعاملات البيع والشراء دخل البنوك الرسمية وأيضا خلال السوق الحر والصرافات

سعر الدولار فى مصر





ومع التصريحات الأخير لمحافظ البنك المركزي وأيضا الغرفة التجارية حول تثبيت سعر الدولار الجمركي وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتي أتاحت فرصة أمام الجنيه المصري ليتعافى، ويسجل نسبة كبيرة ، فقد شهد السوق المصري اليوم تراجع عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى عدد من البنوك والبنك الأهلى والذى ظل يتراجع فيه سعر الدولار





أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري





حيث سجل تراجع بواقع 5 قروش من 17.12 للبيع و17.22 للشراء ليفتح السعر على اللوحة الالكترونية بواقع 17.07 للشراء و17.17 للبيع، وفى نفس السياق حيث سجل الجنيه الاسترلينى أيضا هبوط ملحوظ أمام الجنيه المصري مع تراجع اليورو الاوربي خلال الأسبوع الماضي





أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري





ومع العملات العربية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى اقل سعر له أمس خلال عمليات التداول ليسجل 5608 للشراء و 56.49 جنيه للبيع مع هبوط سعر الريال السعودي خلال نفس التعاملات بواقع قرشين ، ومع تراجع أيضا سعر الدرهم الاماراتي قرشين على نفس المنوال ليسجل 4.65 للشراء و4.67 للبيع ومع هبوط سعر الريال القطري



