ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

الأحد 12/مايو/2019 - 01:15 ص
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
مع متابعة ومراقبة كافة العملات العربية والاجنبية فى السوق المحلي حيث يتابع التجار والمواطنين حركة ومؤشرات أسعار صرف العملات خلال السوق الحر وداخل البنوك الرسمية، للوقف على السعر الامثل للجنيه المصري ومدى قوة تأثير العملات الأخرى الدولار الأمريكي وكذلك اليورو والجنيه الاسترليني عليه، ومدى تعافى الاقتصاد المصري من الذبذبة الدولارية ، وذلك عقب تحرير وتعويم الجنيه المصري والذي فتح باب حرية الدولار فى ارتفاع سعره إلى أعلي مستوي ووصله الى حاجز 18 خلال الفترة الماضية

سعر الدولار اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة المتغيرات والمؤشرات التي تظهر داخل سلة العملات ومدى تأثير القرارات الحكومية على السعر ، ومدى ثبات سعر الدولار الجمركي أيضا على السلع المستوردة، وشهدت أسعار العملات خلال الفترة الماضية حالة من الثبات النسبي الشامل على كافة المعاملات البيع والشراء دخل البنوك الرسمية وأيضا خلال السوق الحر والصرافات
 
سعر الدولار فى مصر

ومع التصريحات الأخير لمحافظ البنك المركزي وأيضا الغرفة التجارية حول تثبيت سعر الدولار الجمركي وعدد من الإصلاحات الاقتصادية والتي أتاحت فرصة أمام الجنيه المصري ليتعافى، ويسجل نسبة كبيرة ، فقد شهد السوق المصري اليوم تراجع عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي فى عدد من البنوك والبنك الأهلى والذى ظل يتراجع فيه سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

حيث سجل تراجع بواقع 5 قروش من 17.12 للبيع و17.22 للشراء ليفتح السعر على اللوحة الالكترونية بواقع 17.07 للشراء و17.17 للبيع، وفى نفس السياق حيث سجل الجنيه الاسترلينى أيضا هبوط ملحوظ أمام الجنيه المصري مع تراجع اليورو الاوربي خلال الأسبوع الماضي

أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

ومع العملات العربية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى اقل سعر له أمس خلال عمليات التداول ليسجل 5608 للشراء و 56.49 جنيه للبيع مع هبوط سعر الريال السعودي خلال نفس التعاملات بواقع قرشين ، ومع تراجع أيضا سعر الدرهم الاماراتي قرشين على نفس المنوال ليسجل 4.65 للشراء و4.67 للبيع ومع هبوط سعر الريال القطري

البنكشراء  بيع  آخر تحديث في البنك
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك المركزي المصري

١٧٫٢٥٤٤ جم١٧٫٣٩١٧ جم

 منذ شهر

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك بلوم مصر

١٧٫٢٧ جم

١٧٫٣٧ جم

 منذ شهر

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٢ جم

 منذ 4 أيام

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٧٫١ جم

١٧٫٢ جم

 منذ 5 أيام

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك المصري الخليجي

١٧٫٠٩ جم

١٧٫١٩ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٧٫٠٩ جم

١٧٫١٩ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك البركة

١٧٫٠٩ جم

١٧٫١٩ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٧٫٠٨ جم

١٧٫١٨ جم

 منذ يومين

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك مصر إيران للتنمية

١٧٫٠٨ جم

١٧٫١٨ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

المصرف المتحد

١٧٫٠٨ جم

١٧٫١٨ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك قناة السويس

١٧٫٠٨ جم

١٧٫١٨ جم

 منذ يومين

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

كريدي أجريكول

١٧٫٠٨ جم

١٧٫١٨ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك الاسكندرية

١٧٫٠٨ جم

١٧٫١٨ جم

 منذ يومين

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك عودة

١٧٫٠٧ جم

١٧٫١٧ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك التعمير و الاسكان

١٧٫٠٧ جم

١٧٫١٧ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك الأهلي المصري

١٧٫٠٧ جم

١٧٫١٧ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

بنك مصر

١٧٫٠٧ جم

١٧٫١٧ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك العربي الافريقي الدولي

١٧٫٠٧ جم

١٧٫١٧ جم

 منذ يوم

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه: وتابع سعر العملات العربية والأجنبية والدولار يتراجع 5 قروش في هذا البنك

البنك التجارى الدولي CIB

١٧٫٠٦ جم

١٧٫١٦ جم

 منذ يوم

Advertisements
المزيد عن: سعر الدولار فى مصر الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري أسعار العملات أسعار الدولار الآن داخل البنوك الرسمية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية