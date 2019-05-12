نجم الداخلية خارج حسابات عبد العال أمام الزمالك

تأكد غياب نجم فريق الداخلية حسام باولو، أمام الزمالك في مواجهة الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع ال 32 من المسابقة المحلية.





وعلم "الفجر الرياضي " أن هناك بند في تعاقد لاعب الزمالك السابق يمنعه من المشاركة أمام فريقه اليوم بالدوري.





الداخلية بقيادة المدرب علاء عبد العال، يصارع الهبوط وتعد مباراة اليوم أمام الزمالك هي الأمل الأخير للفريق إذا أراد في البقاء بدوري الأضواء.



