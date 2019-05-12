المخرج عبد الحميد بوشناق يتحدث عن النوبة و يرد على سمير العقربي

أكّد المخرج عبد الحميد بوشناق أن مسلسل "نوبة" عمل درامي لا علاقة له بالعمل الموسيقي عرض "النوبة" والعملان الفنيان مختلفان تماما، مشيرا إلى أنّ فلسفة العمل تقوم على إبراز عالم " المزاودية" و"الصانعات" و"الوزانة" من خلال شخصيات اخترعها من وحي الخيال.

وأضاف بوشناق في تصريح لحقائق أون لاين، أن المسلسل ليس توثيقا للنوبة أن أحداثه تجري قبل العرض الذي لا يعدو ان يكون إلا تفصيلا زمنيا فيه، وذلك في تعليقه على اتهام الموسيقي سمير العقربي للقائمين على العمل بسرقة الفكرة.

وقال " كي لا نغالط الرأي العام النوبة فكرة وتصوّر المخرج فاضل الجزيري، وقد اتصلت به واستشرته بخصوص عنوان المسلسل ورحّب بالفكرة وشجّعني على المضي قدما فيها، وكان تعامله راق جدّا يعكس المكانة التي يحظى بها في الوسط القني وهو ما تمنيتُ ان يكون عليه تفاعل سمير العقربي مع العمل".

وأكّد أنّ تعليق سمير العقربي لا يضرّ بالعمل الدرامي بقدر ما يضر بصورته كفنّان كبير كان يجب ان يترفّع عن ردّ الفعل المتسرّع، مشيرا إلى انّ تصريح العقربي يدلّ على انّه لم يشاهد العمل خاصة وأنّه لم يتم فيه استعمال موسيقى عرض "النوبة".

وأشار إلى أنّ التراث ملك كل التونسيين ولا يجب احتكاره من أي شخص، مشدّدا على أنّ مسلسل "نوبة" إهداء لسمير العقربي ولكل المعنيين بعالم الفن الشعبي.

وكان تصريح الموسيقي سمير العقربي بخصوص مسلسل " نوبة" الذي يبثّ على قناة نسمة قد أثار جدلا واسعا، إذ اتهم القائمين على العمل بسرقة فكرة المشروع الموسيقي "النوبة".

وقد اعتبر العقربي، أنّ مخرج العمل عبد الحميد بوشناق قد سرق فكرته التي هي بالأساس عمل غنائي موسيقي، قائلا " النوبة فكرتي وعملي ومشروعي وهي تخضع لقانون الملكية الفكرية".

وأضاف في تصريح لحقائق أون لاين، أن "النوبة" تخضع لقانون الملكية الفكرية وجزء من العمل يعود إلى التراث وبعضه من تلحينه، وفق قوله.