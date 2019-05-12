مطربة لبنانية شهيرة تعترف بذهابها للطبيب النفسي.. والسبب غريب!
الأحد 12/مايو/2019 - 01:14 ص
الفجر الفني
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اعترفت المطربة اللبنانية كارول سماحة، بأنها ذهبت إلى طبيب نفسي، عندما كانت في مرحلة العشرين من عمرها لكي تتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لأنها كانت تحب أن تتزوج رجالًا كبارًا في السن، وذلك بسبب عشقها لوالدها، حتى بعد وفاته.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة "النهار"، أن ذهبت للطبيب لأتها كانت تشعر أن فكرها خاطئ، وأنه من الخطا أن تتزوج من شخص كبير في العمر لكي يعوضها فقدان أبيها.
وأشارت إلى أن ما يثبت تجاوزها مرحلة حب كبار السن، أن زوجها وليد مصطفى الحالي من نفس عمرها.
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