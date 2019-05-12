حسام حسن: "كنت ممكن أعمل تاريخ زي محمد صلاح بس سيبته عشان الأهلي"

هاجم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، القائمين على منظومة الكرة في مصر عقب مباراة الأهلي والتي خسرها الفريق السكندري بهدف نظيف في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال المدير الفني لسموحة في تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة إن ما يحدث في الكرة المصرية غير طبيعي مؤكدا أن الفريق يتعرض لحالة من الظلم الشديد.





وواصل حسن:" حسبي الله ونعم الوكيل، حرام اللي حصل معانا واللي ضربونا، عيب اننا نضرب بالطربايزة من أعضاء مجلس إدارة الأهلي".





وتابع:" لعبنا بتكتيك محترم ومختلف عن الأهلي، احنا لعبنا واحنا ناقصين 7 لاعبين، كريم يحيى خدناه من الأهلي ومنعوه انه يلعب معانا رغم أن محدش يعرفه عكس ما حصل مع الاتحاد السكندري، وابو الفتوح اتصاب، ولعبنا برجولة وشرف، لكن عيب نترمي بالازايز والطوب ولما نتكلم يجيبوها فينا".





وأضاف:" الأهلي كبير ببطولاته وجمهوره المحترم ازاى يحصل ده، جمهور الأهلي محترم بس في ناس اتعودت على الخروج عن النص".





وتابع:" احنا اي مكان بنروحه الناس بتردلنا الجميل، احنا عيشنا 22 سنه في الأهلي، كان قدامنا اننا نعمل تاريخ زي محمد صلاح وسيبته علشان الأهلي" .





واتم:" خلو محمود الخطيب 103 هدف علشان يعديني في الهداف التاريخي، احتراما للبلد كنا ممكن نشد اللاعيبة وننسحب ومنلعبش بس احنا مبنعملش كده، هو ازاى ده يتعمل فينا وفي بلدنا ده احنا مسلمين وفي رمضان.



