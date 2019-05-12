برنامج الدورة الرابعة لمهرجان المدينة بالحمامات
الأحد 12/مايو/2019 - 01:09 ص
محمد وليد الجموسي
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تنظم بلدية الحمامات بالشراكة مع جمعية "جات" التي تعتني بالأنشطة الثقافية بالمدينة الدورة الرابعة لمهرجان المدينة ايذانا بانطلاق موسم الفرح.
ويؤثث مهرجان المدينة عروض متنوعة بداية من يوم السبت 18 إلى غاية 29 ماي الجاري منها الصوفية والطربية وسهرة مالوف راقية واغاني تونسية أصيلة.
الافتتاح مع الفنانة المتألقة هالة المالكي التي ستكون احلى مفتحات المهرجان في ليلة رمضانية ممزوجة بالروحانيات والطرب العربي الاصيل .
للاطفال نصيب من هذه العروض من خلال عرض لجمعية التنمية الأسرية بالحمامات.
وختامها مسك سهرة ليس كل السهرات تحييها فرقة سلاطين الحضرة .
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