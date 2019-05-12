منير بن صالحة يتحدّث عن الحالة الصحية للرئيس الأسبق بن علي

أكد المحامي منير بن صالحة أن ما روج له رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق حول تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق زين العابدين بن علي لا اساس له من الصحة.

وقال بن صالحة في تصريح لحقائق أون لاين ، إن بن علي في صحة جيدة ومنسجمة مع سنه البالغ 84 سنة.

وعن تفسيره لما قال محسن مرزوق إنها أخبار مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية لبن علي ووصيته بأن يدفن في السعودية، فأجاب المحامي منير بن صالحة ساخرا: "من الممكن أن يكون محسن مرزوق قد انخرط في العمل الصحفي المبني على البوز".