منير بن صالحة يتحدّث عن الحالة الصحية للرئيس الأسبق بن علي
الأحد 12/مايو/2019 - 01:07 ص
محمد وليد الجموسي
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أكد المحامي منير بن صالحة أن ما روج له رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق حول تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق زين العابدين بن علي لا اساس له من الصحة.
وقال بن صالحة في تصريح لحقائق أون لاين ، إن بن علي في صحة جيدة ومنسجمة مع سنه البالغ 84 سنة.
وعن تفسيره لما قال محسن مرزوق إنها أخبار مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية لبن علي ووصيته بأن يدفن في السعودية، فأجاب المحامي منير بن صالحة ساخرا: "من الممكن أن يكون محسن مرزوق قد انخرط في العمل الصحفي المبني على البوز".
وفي سياق متصل بين محدثنا أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بن علي ستعقد قريبا ندوة صحفية تكشف خلالها عن عديد الأسرار والمفاجآت التي تهم الرأي العام خاصة في علاقة بحيثيات خروج بن علي من تونس يوم 14 جانفي 2011.
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