ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منير بن صالحة يتحدّث عن الحالة الصحية للرئيس الأسبق بن علي

الأحد 12/مايو/2019 - 01:07 ص
منير بن صالحة يتحدّث عن الحالة الصحية للرئيس الأسبق بن علي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
أكد المحامي منير بن صالحة أن ما روج له رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق حول تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق زين العابدين بن علي لا اساس له من الصحة.
وقال بن صالحة في تصريح لحقائق أون لاين ، إن بن علي في صحة جيدة ومنسجمة مع سنه البالغ 84 سنة.
وعن تفسيره لما قال محسن مرزوق إنها أخبار مؤكدة حول تدهور الحالة الصحية لبن علي ووصيته بأن يدفن في السعودية، فأجاب المحامي منير بن صالحة ساخرا: "من الممكن أن يكون محسن مرزوق قد انخرط في العمل الصحفي المبني على البوز".
وفي سياق متصل بين محدثنا أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بن علي ستعقد قريبا ندوة صحفية تكشف خلالها عن عديد الأسرار والمفاجآت التي تهم الرأي العام خاصة في علاقة بحيثيات خروج بن علي من تونس يوم 14 جانفي 2011.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية