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عاجل.. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات رئيس سموحة

الأحد 12/مايو/2019 - 01:05 ص
عاجل.. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات رئيس سموحة
سيد عبد الحفيظ
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الفجر الرياضي
 
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي على أداء حكم مباراة سموحة أمين عمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أمين عمر لم يكن له أي أخطاء في المباراة".

متابعًا "لا أتذكر ما قلته للحكم بين شوطي المباراة وأقدر نادي سموحة ومسئوليه على ما قاله رئيس النادي حول حديثي مع الحكم".

وكان رئيس سموحة، محمد فرج عامر، تحدث بين شوطي مباراة الأهلي وسموحة عن النقاش الذي حدث بين سيد عبد الحفيظ حكم اللقاء بعد نهاية الشوط الأول مباشرة.

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المزيد عن: سيد عبد الحفيظ سموحة رياضة رئيس سموحة الاهلي اخبار الرياضة
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