تهديدات المرأة الأفغانية تصل لمقتل صحفية سابقة ومستشارة بالبرلمان

Advertisements

لقيت صحفية تلفزيونية سابقة ومستشارة للبرلمان الأفغانى، مصرعها، أمس السبت، فى كابول مما سلط الضوء على التهديدات التى تواجهها المرأة الأفغانية وأثار إدانات واسعة.



وقال بصير مجاهد المتحدث باسم الشرطة، إن مينا مانجال التى كانت مراسلة لمحطة أريانا نيوز التلفزيونية قُتلت على يد رجلين مجهولين كانا على متن دراجة نارية قرب منزلها فى شرق كابول، وهى فى طريقها إلى البرلمان حيث تعمل مستشارة للجنة الثقافية.



ويأتى الحادث مع تزايد التركيز على حقوق المرأة الأفغانية قبل الانسحاب المحتمل للقوات الأجنبية من أفغانستان واحتمال عودة حركة طالبان المتشددة للعب دور داخل الحكومة الأفغانية، وتداول أفغان غاضبون صورا للقتيلة على مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بعقوبة قاسية لقاتليها.



وتقترب أفغانستان من ذيل قائمة الدول على المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين بسبب انتشار الزواج القسرى وجرائم القتل بدافع الشرف ووقائع العنف المحلى بأنحاء البلاد وخصوصا فى المناطق الريفية.

