إحياء الذكرى الأولى لرحيل المناضلة مية الجريبي
الأحد 12/مايو/2019 - 01:03 ص
محمد وليد الجموسي
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أعلن الحزب الحمهوري عن احياء الذكرى الاولى لرحيل القيادية بالحزب مية الجريبي يوم السبت 18 ماي الجاري بداية من العاشرة ليلا بشارع الحبيب بورقيبة بالاشتراك مع “مؤسسة ميّة الجريبي للتمكين السياسي للمرأة”.
ودعا الحزب في مقطع فيديو عنونه بـ”الذكرى الاولى لرحيل الزعيمة وأيقونة النضال الديمقراطي” مناصريه للحضور بكثافة لاحياء هذه الذكرى. وارفق دعوته بمقتطف من خطاب فقيدة الساحة السياسية قالت فيه “شكرا لكم جميعا أحبتي في الوطن وأعاهدكم على أن نواصل المسيرة معا لينبلج صباح جديد في هذه الرحاب الجميلة في تونس العزيزة والله لي ولكم التوفيق والعزة لتونس”.
جدير بالذكر أن الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري مية الجريبي كانت قد توفيت بتاريخ 19 ماي 2018 عن عمر 58 عاما ،وتعد الفقيدة أحد أبرز السياسيين الذين شكلوا رأس حربة المعارضة لنظام بن علي.
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