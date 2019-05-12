إحياء الذكرى الأولى لرحيل المناضلة مية الجريبي

أعلن الحزب الحمهوري عن احياء الذكرى الاولى لرحيل القيادية بالحزب مية الجريبي يوم السبت 18 ماي الجاري بداية من العاشرة ليلا بشارع الحبيب بورقيبة بالاشتراك مع “مؤسسة ميّة الجريبي للتمكين السياسي للمرأة”.

ودعا الحزب في مقطع فيديو عنونه بـ”الذكرى الاولى لرحيل الزعيمة وأيقونة النضال الديمقراطي” مناصريه للحضور بكثافة لاحياء هذه الذكرى. وارفق دعوته بمقتطف من خطاب فقيدة الساحة السياسية قالت فيه “شكرا لكم جميعا أحبتي في الوطن وأعاهدكم على أن نواصل المسيرة معا لينبلج صباح جديد في هذه الرحاب الجميلة في تونس العزيزة والله لي ولكم التوفيق والعزة لتونس”.