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7 استقالات رفضا لرئيسة بلدية بهرة بالكاف

الأحد 12/مايو/2019 - 01:02 ص
7 استقالات رفضا لرئيسة بلدية بهرة بالكاف
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محمد وليد الجموسي
 
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 قدم  مساء اليوم السبت 11 ماي 2019 ، 7 أعضاء من مجموع 12 عضوا استقالاتهم من المجلس البلدي لبلدية بهرة المستحدثة والتابعة لولاية الكاف، وقاموا بتثبيتها بمكتب الضبط بمركز الولاية .
ونقلت اذاعة “جوهرة” عن مصدر بالمجلس البلدي تأكيده ان مرد هذه الاستقالة الجماعية ما أسماه بـ” تفرّد رئيسة البلدية بالرأي في اتخاذ القرارات”.
والمعلوم أن رئيسة بلدية بهرة هي لمياء المنّاعي رئيسة قائمة حركة النّهضة في الانتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018 وكانت قد تحصلت على الرئاسة بعد حصولها على 8 أصوات من جملة 12 صوتا فيما عادت خطّة النائب الأول للرئيس إلى مرشح حركة نداء تونس العربي اللموشي وخطة النائب الثاني إلى سعيدة المدني من حركة نداء تونس أيضا وخطة النائب الثالث إلى مرشّح حركة النهضة لمجد اللموشي وخطة النائب الرابع إلى نادية الماجري من نداء تونس.
ويعرف الحكم المحلي أزمات بعدد من المجالس البلدية تجلت في الاعداد لتنظيم انتخابات جزئية بـ3 دوائر بكلفة تتراوح بين 150 و200 الف دينار اي ان كلفة تنظيم انتخابات بكل دائرة تكون في حدود 50 أو 60 الف دينار ، وفق ما أكد عضو هيئة الانتخابات في وقت سابق لـ”الشارع المغاربي” محمد التليلي المنصري.
جدير بالذكر انه تم الاعلان رسميا عن حل المجلس البلدي بالعيون التابعة لولاية القصرين والمجلس البلدي بسوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد والمجلس البلدي بباردو التابعة لولاية تونس ، والاشكاليات التي يعيش على وقعها عدد ليس بقليل من المجالس البلدية يهدد بتكرر سيناريو الحل وتنظيم انتخابات جزئية .

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