ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انقاذ خمسين مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس وامكانية ايوائهم بولاية مدنين صعبة

الأحد 12/مايو/2019 - 12:58 ص
انقاذ خمسين مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس وامكانية ايوائهم بولاية مدنين صعبة
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، ان 50 مهاجرا غير شرعي تم انقاذهم مساء السبت بسواحل صفاقس قادمين في رحلة غير شرعية من السواحل الليبية.
وأضاف عبد الكبير، ان امكانية ايواء هؤلاء المهاجرين بولاية مدنين على غرار كل عملية اصبح امرا صعبا ومرهقا للجهة التي لم تعد قادرة على استيعاب هؤلاء الوافدين عبر البحر امام استقبالها يوميا لاشخاص قادمين من ليبيا عبر البر.
واشار الى ضرورة ان تتقاسم جهات اخرى مهمة ايواء المهاجرين داعيا الى ابقائهم بصفاقس لامكانية وجود فضاءات لايوائهم. وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد تواترا لمثل هذه العمليات للهجرة والفرار من ليبيا بسبب توتر الاوضاع هناك، حسب قوله.
وكان رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي بمدنين، منجي سليم، قد طالب اليوم بعد استقبال الجهة 16 مهاجرا غير شرعي بمعاضدة جهود ولاية مدنين في ايواء المهاجرين بعد ان اصبحت عاجزة عن توفير اماكن لاقامتهم من مراكز ومنازل وضعتها على ذمتهم.
ودعا المنظمات الاممية لتكثيف استعداداتها ومساعدة الجهة في مثل هذه الفترة التي ستشهد تيارات هجرة كبرى في ظل الاوضاع غير المستقرة بليبيا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية