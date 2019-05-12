مارتن لاسارتي: كنت متأكد من تسجيل الهدف الأول للأهلي.. وهذه أزمة وليد سليمان!

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه خاض مباراة صعبة للغاية أمام سموحة لكنه نجح في النهاية في تحقيق الفوز في الوقت القاتل.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة للغاية، وكنا ندرك ذلك قبل خوض اللقاء".

وتابع :"الشوط الأول لم نكن على المستوى المطلوب، وكان من الصعب أن تخلق الفرص، لكن في الشوط الثاني تحسن الأداء، وكان لنا فرص ولم نستغلها".

وواصل :"لم نستسلم حتى أخر الوقت واستمرينا في المحاولة والهجوم، وأخذنا الجائزة في النهاية والفوز".

وأشار :"المباريات المتبقية ستكون في غاية الصعوبة وعلينا القتال فيها حتى تحقيق الفوز".

وحول سبب ظهور المنافس بشكل قوي :"اللعب أمام الأهلي، هو أمر جيد للمنافس، ومتبقي لنا 4 مباريات فقط وكل فريق يلعب من أجل تحقيق أهداف".

وزاد :"المنافس كان جيدا في الشوط الأول من الناحية الدفاعية، ولم نؤدي بالمستوى المطلوب، لكن في الثاني قدمنا مستوى مميز".

وأوضح :"كان هناك صعوبة في إحرا الهدف، لكن في النهاية نجحنا في إحراز الهدف، وهذه هي الجائزة".

وواصل " لا أتكهن بأي شئ شجعت اللاعبين بين شوطي المباراة وكنت متأكد أن الهدف سيأتي وفي النهاية حصلنا على الفوز من خلال المجهود التي بذلوه".

وتابع :"في المباريات الأخيرة التهديف يكون بصعوبة، وأنا رأيت في التلفزيون إحصائية عامة بعدد المحاولات على التهديف وأننا لم نستغلها وعلينا استغلالها وتحويلها إلى أهداف".

وأتم :"نحاول تحسين وليد سليمان من الناحية البدنية، ومن الممكن استخدام مروان وأزارو مع بعضهما أو صلاح محسن، لكي تكون أحد التغييرات التي نستخدمها".