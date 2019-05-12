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كرة اليد: الترجي الرياضي والنجم الساحلي في النهائي

الأحد 12/مايو/2019 - 12:57 ص
كرة اليد: الترجي الرياضي والنجم الساحلي في النهائي
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محمد وليد الجموسي
 
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 تاهل فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد اثر فوزهما على التوالي على مكارم المهدية 29-26 والنادي الافريقي 23-22 في اياب الدور نصف النهائي الذي اقيم مساء السبت.
وكان الترجي الرياضي فاز في ذهاب نصف النهائي على مضيفه مكارم المهدية بنتيجة 26-19 فيما تعادل النجم الساحلي (حامل اللقب) مع النادي الافريقي بنتيجة 20-20.
وسيقام الدور النهائي ذهابا يوم السبت 25 ماي الجاري بسوسة على ان تدور مباراة الاياب يوم السبت 1 جوان القادم بقاعة الزواوي بالعاصمة.

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