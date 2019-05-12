وزارة التجارة بصدد ضخ العديد من المواد الاستهلاكية لمجابهة الطلب المتزايد وضرب الاحتكار

أكد وزير التجارة عمر الباهي لدى اشرافه أمس السبت 11 ماي 2019 على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة بجهات الوسط والجنوب بسيدي بوزيد أن الوزارة بصدد ضخ العديد من المواد الاستهلاكية على غرار الزيت النباتي المدعم لمجابهة الطلب المتزايد عليها وضرب الاحتكار.

وأشار الى أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف على ظروف عمل الإدارات الجهوية للتجارة وخاصة أعوان المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان والسعي الى تحسين وضعية السوق مع تزايد نسبة الاستهلاك.

وتطرق الى وجود العديد من الصعوبات التي تعيق عمل أعوان المراقبة الاقتصادية، من ذلك ارتفاع نسبة الاعتداءات عليهم.