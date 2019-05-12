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لطفي بوشناق يفتتح الليلة الدورة الثالثة لليالي المتحف الوطني بباردو

الأحد 12/مايو/2019 - 12:48 ص
لطفي بوشناق يفتتح الليلة الدورة الثالثة لليالي المتحف الوطني بباردو
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محمد وليد الجموسي
 
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تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافيّة تنظّم وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافيّة بالتعاون مع المعهد الوطني للتّراث والمندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة بتونس الدّورة الثالثة لليالي المتحف الوطني بباردو  وذلك خلال الفترة المتراوحة من اليوم الأحد 12 ماي إلى 19 من نفس الشهر .
وستمثل الحديقة الأندلسيّة بالمتحف الوطني بباردو ذات الطّابع المعماري الأندلسي مسرح فعاليات هذه الدّورة والتّي تتضمّن أربع سهرات فنيّة موسيقيّة يحييها ثلّة من ألمع الوجوه الفنيّة التّونسية بمساهمة كلّ من مؤسّسة التلفزة التونسية، وذلك وفق البرنامج التّالي :
- 12 ماي2019 لطفي بوشناق
- 14 ماي 2019 محرزية الطّويل و نورالدّين الباجي،
- 16 ماي2019 محمد الجبالي،
- 19 ماي2019 عدنان الشواشي وشكري عمر الحنّاشي.
وتندرج هذه التّظاهرة ضمن برنامج الوكالة الذي يهدف أساسا إلى تنشيط الحديقة الأندلسية وإحياء هذا الفضاء المتميّز و إستثمار مكوّنات المتحف الوطني بباردو باعتباره مركز إشعاع حضاري وثقافي وفنّي، يمكن من خلالها خلق حركيّة فنيّة وعلميّة وتجاريّة تمتدّ على مدار السنة بما من شأنه أن يثمّن الرصيد الحضاري والمعالم التاريخيّة في البلاد والتّرويج لها لتصبح قبلة للزائرين ووجهة مفضّلة للسّياحة الثقافيّة.
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