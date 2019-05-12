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أبرز أخبار التوك شو السبت 11-5-2019

الأحد 12/مايو/2019 - 12:59 ص
أبرز أخبار التوك شو السبت 11-5-2019
أبرز أخبار التوك شو السبت
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داليا الحسين - نعيم يوسف - كساب أحمد

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

أحمد موسى يكشف أسباب غياب عادل إمام عن موسم الدراما الرمضاني
كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب غياب الزعيم عادل إمام عن موسم الدراما الرمضاني، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يعرض له مسلسل في الشهر الكريم.

خالد الجندي: لا يجوز تفسير القرآن على غير اللغة التي نزل بها
وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب تفسير "القرآن الكريم" باللغة العربية ولا يصح تفسيره بلغة أخرى، موضحًا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومنطوق القرآني عربي، والمفهوم يتناسب مع كل إنسان، وكل بيئة.

"الأرصاد" تحذر: طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس الغد الأحد الموافق 12 مايو 2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

شيخ الأزهر: على الزوج أن يراعي حق الزوجة في النوم.. وعدم إيقاظها ليلًا
وقال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة كيان آدمي مثله مثل الزوج، وعلى الزوج أن يراعي حق زوجته في الحصول على قسط من النوم.
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