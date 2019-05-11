"أمازون" وشركة بلو أوريجن يكشفان عن مشروع مركبة فضائية قمرية

كشف جيف بيزوس رئيس شركة أمازون وشركة بلو أوريجن الفضائية عن مشروع مركبة قمرية يريد استخدامها لنقل البشر إلى القطب الجنوبي للقمر بحلول العام 2024.





وكشف عن مجسم لمركبة كبيرة زنتها عدة أطنان قادرة على حمل أربعة مسبارات.





وقال بيزوس: "إنها مركبة رائعة وستتوجه إلى القمر" مشيرا إلى أن العمل عليها بوشر قبل ثلاث سنوات. وهي قادرة على نقل مسبار للبشر ومعدات علمية.





ويهدف من خلالها الهبوط على القطب الجنوبي للقمر حيث تتوافر المياه، ويمكن استخدام المياه لانتاج الهيدروجين الذي يستخدم بعد ذلك كوقود لاستكشاف النظام الشمسي.





ولم يحدد أي تاريخ لأول عملية إطلاق إلا أنه أيد هدف الإدارة الأميركية بإرسال رحلات مأهولة إلى القمر بحلول العام 2024 وقال إن مركبته القمرية ستكون جاهزة لهذه المهمة.





وأضاف: "يمكننا المساعدة في احترام هذه المهلة لأننا بدأنا العمل قبل ثلاث سنوات. حان الوقت للعودة إلى القمر لكن هذه المرة سنبقى فيه".





ومن الشركات الأخرى التي خاضت غمار هذا المجال، "سبايس اكس" التابعة للملياردير الأميركي إلون ماسك والتي حصلت على ترخيص لإطلاق 12 ألف قمر إلى مستويات مختلفة من المدار في إطار باقة "ستارلينك".