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ترتيب الدوري السعودي بعد تأجيل الحسم للجولة الأخيرة

السبت 11/مايو/2019 - 11:50 م
ترتيب الدوري السعودي بعد تأجيل الحسم للجولة الأخيرة
الهلال والنصر
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الفجر الرياضي
 
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تأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين للجولة الأخيرة من المنافسة وذلك بعد تحقيق ناديي النصر والهلال الفوز في مباراتيهما مساء اليوم السبت.

 

وفاز نادي الهلال على الاتفاق بهدف نظيف بصعوبة بالغة سجله اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو ليرفع الموج الأزرق رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

 

بينما اكتسح النصر نظيره الحزم بثلاثية نظيفة سجلهما النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ليرفع العالمي رصيده إلى النقطة 67 في صدارة جدول ترتي بالمسابقة.

 

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة كالآتي:

 

1- النصر: 67 نقطة

 

2- الهلال: 66 نقطة

 

3- الشباب: 54 نقطة

 

4- التعاون: 53 نقطة

 

5- الأهلي: 52 نقطة

 

6- الفيصلي: 43 نقطة

 

7- الوحدة: 42 نقطة

 

8- الفتح: 35 نقطة

 

9- الرائد: 35 نقطة

 

10- الاتحاد: 34 نقطة

 

11- الاتفاق: 33 نقطة

 

12- الحزم: 30 نقطة

 

13- الفيحاء: 29 نقطة

 

14- القادسية: 26 نقطة

 

15- الباطن: 25 نقطة

 

16- أحد: 18 نقطة

 

 

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