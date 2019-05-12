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شاهد.. هجوم ناري من أحمد موسى على BBC : "الزمن وقف بيهم عند 2011 وفترة مرسي»"

الأحد 12/مايو/2019 - 05:07 ص
شاهد.. هجوم ناري من أحمد موسى على BBC : الزمن وقف بيهم عند 2011 وفترة مرسي»
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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هاجم الإعلامي أحمد موسى، قناة "bbc" مجددا بعد استضافتهم شخصيات غير مهنية تتحدث عن الاقتصاد المصري والأجور والمعاشات، مشيًرا إلى أن كافة المعلومات التي أوردتها تلك الشخصية "مغلوطة".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن هناك محاولات للإساءة إلى مصر من BBC، مضيفا: " الزمن وقف بيهم عند 2011 وفترة مرسي.. بيصعب عليهم يعملوا تقرير إيجابي عن مصر".

وأشار إلى أن شبكة BBC دائما تستضيف الطابور الخامس وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنهم ينفذون أجندة الجماعة


وأوضح: "مصر بها عمل جيد تتغير إلى الأفضل منذ عام 2014 ولكن بي بي سي تركز على فترة الجاسوس مرسي ويناير 2011 فقط"، مردفا: "مصر لا تدفع أموال رشاوى من أجل شراء الإعلام الخارجي مثلما تدفع قطر والإخوان لنشر تقارير مدفوعة الأجر، وبي بي سي بوق من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية ولا تمت للمهنية بصلة".
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