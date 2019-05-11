رانيا ياسين لمهاجمي محمد ممدوح: "بطلوا تكسير في الناس" (صورة)

دافعت الفنانة رانيا ياسين، عن زميلها الفنان محمد ممدوح، بعد الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صعوبة فهم مخارج ألفاظه أثناء التمثيل، عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسلي "قابيل" و"ولد الغلابة" ضمن دراما رمضان.









ووجهت "ياسين" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة قاسية لمهاجمي "ممدوح"، قائلة: "الهجوم على تايسون أو الفنان محمد ممدوح هجوم سخيف وغير مبرر هو فنان من العيار الثقيل وبطلوا بقا تكسير في الناس".







