ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رانيا ياسين لمهاجمي محمد ممدوح: "بطلوا تكسير في الناس" (صورة)

السبت 11/مايو/2019 - 11:42 م
رانيا ياسين لمهاجمي محمد ممدوح: بطلوا تكسير في الناس (صورة)
رانيا ياسين
Advertisements
طباعة
سارة إبراهيم
 
Advertisements

دافعت الفنانة رانيا ياسين، عن زميلها الفنان محمد ممدوح، بعد الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صعوبة فهم مخارج ألفاظه أثناء التمثيل، عقب عرض الحلقات الأولى من مسلسلي "قابيل" و"ولد الغلابة" ضمن دراما رمضان.



ووجهت "ياسين" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة قاسية لمهاجمي "ممدوح"، قائلة: "الهجوم على تايسون أو الفنان محمد ممدوح هجوم سخيف وغير مبرر هو فنان من العيار الثقيل وبطلوا بقا تكسير في الناس".



يذكر أن محمد ممدوح، يشارك في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، ومسلسل "قابيل" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي.


رانيا ياسين لمهاجمي محمد ممدوح: "بطلوا تكسير في الناس" (صورة)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما رانيا ياسين دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
0
x
22:00
1
طلائع الجيش
الأهلي
0
x
22:00
0
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
0
x
20:30
1
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
1
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
6
x
21:30
2
الفتح
الشباب
0
x
21:30
0
التعاون
الإتفاق
0
x
21:30
1
الهلال
الحزم
0
x
21:30
3
النصر
الفيصلي
1
x
21:30
3
الأهلي