غادة عبدالرزاق عن دورها في "حدوتة مرة": "بحب أغير جلدي"

قالت الفنانة غادة عبدالرزاق إن شخصية "مرة" التي تقدمها في مسلسل "حدوتة مرة" افتقدت الحنية منذ صغرها وانعكس عليها في كبرها.









وأكدت "غادة" في لقاء تلفزيوني في برنامج "Trending" المذاع عبر فضائية mbc4، أنها فنانة وتحب تقديم جميع الأدوار، قائلة: "بحب أغير جلدي".







