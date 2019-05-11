موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي "جولة التتويج"

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليستمر في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال الذي تغلب على الاتفاق بهدف مقابل لا شيء قبل جولة واحدة من نهاية الدوري.





ومن المنتظر أن يواجه فريق النصر يوم الخميس المقبل الموافق السادس عشر من شهر مايو نادي الباطن على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد " الملز " لحساب مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة.





في المقابل يستضيف الوصيف فريق نادي الهلال ضيفه الشباب على ملعب إستاد جامعة الملك سعود في الجولة التي ستحسم الفائز باللقب.