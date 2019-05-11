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زفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي في الحلقة السادسة من "الواد سيد الشحات"

السبت 11/مايو/2019 - 11:38 م
زفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي في الحلقة السادسة من الواد سيد الشحات
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الواد سيد الشحات" إقناع "فخر" للملك "خوفو" بالعدول عن قرار قتل "ريتاج"، وإقناع الأخيرة بالزواج من الملك بعدما أخبرها بوفاة "سيد".



وبعد هروب "سيد" من عالم التحنيط، علم بموعد زفاف زوجته إلى الملك، فتسلل إلى قصر الملك، والتقى "ريتاج" وأعلمها بمصيرها المحتوم، حيث سيلقيها الملك في النيل بعد ٣ أيام من زواجهما.



وانتهت أحداث الحلقة بزفاف فرعوني بين هنا الزهد ومحمد ثروت، وأحيا الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي.



وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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