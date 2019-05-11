اعرف دلوقتي فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 وطرق الدفع من خلال رابط موقع المصرية للاتصالات
السبت 11/مايو/2019 - 11:37 م
Advertisements
Advertisements
فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019، تقدم لكم شركة المصرية للاتصالات خدمة سريعة وسهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 إلكترونيا عبر الإنترنت وأنت في بيتك دون مجهود أو الذهاب إلى الفرع.
ووفرت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها نظامين لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019، النظام الأول "الدفع الشهري" حيث يقوم العملاء المشتركين في هذا النظام بدفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا خلال شهر يناير، والنظام الثاني "الربع الثانوي" ويتم الدفع كل 3 أشهر في السنة وهم شهر أربعة وشهر سبعة وشهر تسعة.
الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019
تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم عروض جديدة لعملائها، حيث يتم دفع الموبايل والإنترنت والتليفون الأرضي، ويمكنك أيضًا سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشرمة المصرية للإتصالات عبر البطاقة الإئتمانية، ويمكنك أيضًا التسديد عبر خدمة فوري أو دفع الفاتورة يدوياً في السنترال، ووفرت المصرية للاتصالات السداد عن طريق الرقم المختصر 140، ولمعرفة طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 اتبع الخطوات الآتية:-
خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019
- اضغط على رابط الفاتورة (من هنا).
- إدخال كود المحافظة التابعة لكل مشترك ورقم التليفون.
- الضغط على كلمة إظهار الفواتير وستظهر الفاتورة .
أرقام خدمة عملاء المصرية للاتصالات
يمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات من خلال الخط الساخن 111، أو من خلال رقم المحمول 01555000111، كذلك يمكن إرسال أي مشكله أو استفسار على رسائل الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الرابط، وسيقوم ممثلي خدمة العملاء بالرد على جميع استفساراتكم.
الميزات والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات على الخطوط الأرضية:
- المنبه.
- اختصار الأرقام.
- الرد السريع.
- عدم الإزعاج.
- خدمة انتظار المكالمات.
- مكالمات من عدة أطراف.
- التتبع.
ملحوظة.. لتفعيل أي من تلك الخدمات يرجي الاتصال برقم 111 والمتابعة حتي تفعيل الخدمة، يرجي العلم أن أسعار تلك الخدمات تضاف إلي قيمة فاتورة التليفون الأرضي.
موعد إصدار الفواتير الربع سنوية
الفاتورة الأولى: يتم إصدارها في شهر يناير.
الفاتورة الثانية: يتم إصدارها في شهر أبريل.
الفاتورة الثالثة: يتم إصدارها في شهر يوليو.
الفاتورة الرابعة والأخيرة: يتم إصدارها في شهر أكتوبر.
الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019
كانت الشركة المصرية للاتصالات قامت مؤخرا برفع قيمة رسوم التعاقد والاشتركات على الخط الأرضي Advertisements بالشركة بنسبة 200% لتصل لـ 150 جنيها، ابتداء من شهر يناير الحالى بدلا من 50 جنيها، و تشمل "مصروفات الطلب، التركيب،ا لتعاقد على الخط المنزلي، وتشمل دفع 3 أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، بجانب خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محلية شهريا.
Advertisements
المزيد عن: وي فاتورة التليفون الارضي لشهر مايو 2019 فاتورة التليفون الارضي شركة وي شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الارضي التليفون المنزلي التليفون الارضي we
- موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات
- استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الربع سنوية وطرق الدفع وتقديم الشكاوي إلكترونيا عبر المصرية للاتصالات
- استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 الربع سنوية إلكترونيا عبر رابط المصرية للاتصالات
- برقم التليفون.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 وطرق السداد (أونلاين)عبر موقع المصرية للاتصالات
- عن طريق موقع الرسمي المصرية للاتصالات WE.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطريقة وسدادها عبر الانترنت
- أسهل طريقة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر أبريل 2019.. رابط موقع المصرية للاتصالات وطرق سدادها أونلاين
- ادفع فاتورتك الآن | استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 وطرق تقديم الشكاوي عبر موقع المصرية للاتصالات
- فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 من خلال موقع المصرية للاتصالات (WE) وطرق السداد | ادفع فاتورتك من هنا
- فاتورة التليفون الأضي | سدد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وطرق الدفع عبر المصرية للاتصالات
- رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر مايو 2019 وطرق السداد عبر الإنترنت