اعرف دلوقتي فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 وطرق الدفع من خلال رابط موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019، تقدم لكم شركة المصرية للاتصالات خدمة سريعة وسهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 إلكترونيا عبر الإنترنت وأنت في بيتك دون مجهود أو الذهاب إلى الفرع.





ووفرت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها نظامين لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 ، النظام الأول "الدفع الشهري" حيث يقوم العملاء المشتركين في هذا النظام بدفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا خلال شهر يناير، والنظام الثاني "الربع الثانوي" ويتم الدفع كل 3 أشهر في السنة وهم شهر أربعة وشهر سبعة وشهر تسعة.





الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019

تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم عروض جديدة لعملائها، حيث يتم دفع الموبايل والإنترنت والتليفون الأرضي، ويمكنك أيضًا سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشرمة المصرية للإتصالات عبر البطاقة الإئتمانية، ويمكنك أيضًا التسديد عبر خدمة فوري أو دفع الفاتورة يدوياً في السنترال، ووفرت المصرية للاتصالات السداد عن طريق الرقم المختصر 140، ولمعرفة طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019 اتبع الخطوات الآتية:-





خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2019

- إدخال كود المحافظة التابعة لكل مشترك ورقم التليفون.

- الضغط على كلمة إظهار الفواتير وستظهر الفاتورة .





أرقام خدمة عملاء المصرية للاتصالات

يمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات من خلال الخط الساخن 111، أو من خلال رقم المحمول 01555000111، كذلك يمكن إرسال أي مشكله أو استفسار على رسائل الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الرابط ، وسيقوم ممثلي خدمة العملاء بالرد على جميع استفساراتكم.





الميزات والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات على الخطوط الأرضية:

- المنبه.

- اختصار الأرقام.

- الرد السريع.

- عدم الإزعاج.

- خدمة انتظار المكالمات.

- مكالمات من عدة أطراف.

- التتبع.





ملحوظة.. لتفعيل أي من تلك الخدمات يرجي الاتصال برقم 111 والمتابعة حتي تفعيل الخدمة، يرجي العلم أن أسعار تلك الخدمات تضاف إلي قيمة فاتورة التليفون الأرضي.





موعد إصدار الفواتير الربع سنوية الفاتورة الأولى: يتم إصدارها في شهر يناير. الفاتورة الثانية: يتم إصدارها في شهر أبريل. الفاتورة الثالثة: يتم إصدارها في شهر يوليو. الفاتورة الرابعة والأخيرة: يتم إصدارها في شهر أكتوبر.



