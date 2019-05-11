الإفراج عن 357 سيارة من جمارك السويس خلال شهر مارس الماضي

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، الإفراج عن 357 سيارة ركوب ملاكى ونقل خلال شهر مارس ماضي، بقيمة إجمالية بلغت 81.7 مليون جنيه وإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها بحوالى 38.2 مليون جنيه.





وقالت في بيان، اليوم السبت، إن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس بلغ حوالى 50 سيارة كما تم إعادة تصدير 100 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.





وأوضحت أنه تم الإفراج عن 327 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى بقيمة 67.7 مليون جنيه.





وقالت إن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات تحاوزت 22 مليون جنيه.





وأضافت أن ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات بلغت 11.6 مليون جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 33.6 مليون جنيه.





وأشارت إلى أنه خلال شهر مارس 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 30 سيارة نقل للإستخدام التجارى بأكثر من 14مليون جنيه.





وأضافت أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات تحاوزت المليوني جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 2.5 مليون جنيه والرسوم الأخرى المحصلة 43.4 ألف جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 4.6 مليون جنيه.