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ندى أبو فرحات تهدد باسل خياط في "الكاتب"

السبت 11/مايو/2019 - 11:36 م
ندى أبو فرحات تهدد باسل خياط في الكاتب
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شيماء عطية
 
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كشفت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويُعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، عن زواج طليقة يونس جبران من صاحب دار النشر المتعاقد معها سرًا، بعدما راقبها الصحافي "رائد".



واستدعى المخرج المسرحي فادي، الكاتب الشاب شادي، وعرض عليه تقديم روايته "طفلتي المدللة" على المسرح، ليرد بها حق تمارا المقتولة، لكن شادي أخبره أنه مزق الرواية ولا يمتلك نسخة أخرى، لكنه يتذكر بعض تفاصيلها.



وواجهت طليقة يونس جبران الكاتب في منزله، حيث أكدت له أنها ستعكر صفو حياته كما فعل معها، واكتشفت شقيقتا تمارا أن الخاتم الموجود ضمن حاجاتها يربو ثمنه على ٩٠ ألف دولار، كما التقى يونس جبران بوالد المحامية مجدولين في موعد على العشاء بمنزلهما، وقدم لها روايته الجديدة المسروقة "طفلتي المدللة" لتبدي رأيها فيها.



واستمرت أحلام يونس جبران التي يلتقي فيها السيد حلمي بطل روايته "حادثة القمر"، والذي طالبه هذه المرة بإضفاء تفاصيل جديدة على شخصيته.



وانتهت أحداث الحلقة بتهديد الصحافي رائد لطليقة يونس جبران بفضح زواجها ما لم تعطيه تصريح يهز سمعة جبران، وهو ما رضخت له، واستمر شخص مجهول في إرسال صور وفيديوهات ليونس جبران دون الكشف عن هويته.



مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.

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