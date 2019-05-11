تركي آل الشيخ: ٨٠٠ مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم

رصد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للسعودية للترفيه ومالك نادي بيراميدز مبلغ ٨٠٠ مليون جنيه، لإبرام مجموعة من الصفقات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : "٨٠٠ مليون جنية صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم".





يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري العام للموسم الحالي، برصيد ٦٥ نقطة، وذلك بعد أن خاض ٣١ جولة من عمر المسابقة.



