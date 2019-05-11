عمرو عبد العزيز يهدد منتقدي محمد ممدوح: "أي حد هايعيب همسح بكرامته الأرض"

هاجم الفنان عمرو عبد العزيز، منتقدي طريقة حديث الفنان محمد ممدوح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهدداً بإهانة أي شخص يعيب في زميله المعروف باسم "تايسون".





ودافع "عبد العزيز" عن محمد ممدوح، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "بصوا يا جماعه اي حد هايعيب او هايتريق على محمد ممدوح( تايسون)... اقسم بالله انا ولا يهمني بقى من حد وهامسح بكرامته اللي خلفوه الأرض..... مااااااشي".