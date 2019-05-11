ياسمين صبري تهرب من زفافها وأحمد صلاح حسني ينقذها في سادس حلقات "حكايتي"
تضمنت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "حكايتي"، هروب "داليدا" ياسمين صبري من عائلتها يوم زفافها، بسبب رفضها للزواج من "نادر" أحمد جمال سعيد، وخوفها من تهديد عمها "سليم" أحمد بدير، بقتلها لأخذ تار ابنته "نور" دنيا المصري، من "حسام" إسلام جمال شقيق "داليدا".
تختفي "داليدا" عن الأنظار في الخان، وتشعل الصراع بين والدها "سليم" جمال عبد الناصر، وحبيبها "أدهم" أحمد حاتم ابن عمها "سليمان" وعريسها "نادر"، وتذهب لمحطة القطار، ويقع اختيارها على السفر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة بعيدة عن صراعات عائلتها.
تسير "داليدا" في شوارع الإسكندرية دون معرفة سابقة بها، وتسأل أحد الأشخاص عن طريقة الذهاب إلى منطقة "الأنفوشي" فينصحها بركوب "المشروع"، ويتم اختطافها من قبل 3 شباب، وتصرخ "داليدا" فيلحق أحمد صلاح حسني بها ويحاول إنقاذها في آخر مشاهد الحلقة.
"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، سارة التونسي، وعدد آخر من النجوم.