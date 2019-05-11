ياسمين صبري تهرب من زفافها وأحمد صلاح حسني ينقذها في سادس حلقات "حكايتي"

تضمنت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "حكايتي"، هروب "داليدا" ياسمين صبري من عائلتها يوم زفافها، بسبب رفضها للزواج من "نادر" أحمد جمال سعيد، وخوفها من تهديد عمها "سليم" أحمد بدير، بقتلها لأخذ تار ابنته "نور" دنيا المصري، من "حسام" إسلام جمال شقيق "داليدا".





تختفي "داليدا" عن الأنظار في الخان، وتشعل الصراع بين والدها "سليم" جمال عبد الناصر، وحبيبها "أدهم" أحمد حاتم ابن عمها "سليمان" وعريسها "نادر"، وتذهب لمحطة القطار، ويقع اختيارها على السفر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة بعيدة عن صراعات عائلتها.







