ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك عبد الرزاق حمد الله
سجل عبد الرزاق حمد الله ثلاثية فريقه التي فاز بها النصر على الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ورفع حمد الله رصيده من الأهداف إلى الرقم 32 منفرداً في صدارة ترتيب
الهدافين في الوقت الذي زار فيه الصربي اليكساندر بريوفيتش مرمى الفتح بثلاثية
أيضاً في فوز العميد بستة أهداف مقابل هدفين رفع بهما رصيده من الأهداف إلى سبعة.
وسجل دجانيني تافاريس هدف من ثلاثية فريقه الاهلي في شباك الفيصلي ليصل إلى
الهدف رقم ستة عشر فيما فشل بافيميتمبي جوميز في زيارة شباك الإتفاق بعد إضاعته
لركلة جزاء ما جعله يبقا في المركز الثالث برصيد عشرين هدفًا
وجاء الترتيب النهائي لقائمة الهدافين على النحو التالي:
عبد الرزاق حمد الله 32 هدفًا
ليندر تاوامبا 20 هدفًا
بافيتمبي جوميز 19 هدفًا
دجانيني تافاريس 17 هدفًا
كريستسيان جوانكا 14 هدفًا
صالح الشهري 14 هدفًا
دانيلو مورينو أسبريليا 13 هدفًا
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