الاتحاد يسحق الفتح ويضمن البقاء في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزاً ساحقاً على نظيره الفتح، بنتيجة 6/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.





وتقدم ساسا جوفينوفيتش في النتيجة مبكرًا لنادي الفتح في الدقيقة 9 من زمن المباراة، هدف أثار غضب لاعبي الاتحاد ليرد اللاعبين بسداسية قلب بها أصحاب الأرض الطاولة على الضيوف، حيث أدرك الكساندر بيرجوفيتش التعادل لفريقه في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.





وأحرز فيلانويفا الهدف الثاني للاتحاد النتيجة في الدقيقة 18 من زمن اللقاء، ليضيف زميله رومارينهو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 22 من زمن المباراة، قبل أن يعود فيلانويفا ويحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 41 من زمن المباراة.





وقلص جوفينوفيتش النتيجة للفتح بإحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 63 من زمن المباراة، ليرد بيرجوفيتش بثنائية في الدقائق 66، و70 من عمر اللقاء، وبذلك ينجح بيرجوفيتش في إحراز "هاتريك" رافعاً رصيده إلى 7 أهداف بالبطولة.





وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة، ليضمن البقاء في مسابقة الدوري السعودي في الموسم القادم.=