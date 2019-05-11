إطلاق أعيرة نارية على محمد إمام في "هوجان"

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.





ويأتي من ضمن هذه الأحداث، هروب الفنان محمد إمام والذي يجسد دور "هوجان"، بعد قتل الفنانة إنعام سالوسة "خالة وردة"، ليتبعه أحد أفراد عائلة الوردانية الذين قُتل كبيرهم على يد "هوجان"، بالخطأ في أحد الموالد، وأ طلقوا على "هوجان" بعض الطلقات النارية، وتم إصابة "هوجان"، بذراعيه، ولكنه تمكن من الهروب والوصول إلى بيت "نوجة".



