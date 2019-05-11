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إطلاق أعيرة نارية على محمد إمام في "هوجان"

السبت 11/مايو/2019 - 11:25 م
إطلاق أعيرة نارية على محمد إمام في هوجان
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

ويأتي من ضمن هذه الأحداث، هروب الفنان محمد إمام والذي يجسد دور "هوجان"، بعد قتل الفنانة إنعام سالوسة "خالة وردة"، ليتبعه أحد أفراد عائلة الوردانية الذين قُتل كبيرهم على يد "هوجان"، بالخطأ في أحد الموالد، وأطلقوا على "هوجان" بعض الطلقات النارية، وتم إصابة "هوجان"، بذراعيه، ولكنه تمكن من الهروب والوصول إلى بيت "نوجة".

"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
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