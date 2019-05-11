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الهلال يهزم الاتفاق ويؤجل حسم لقب الدوري السعودي

السبت 11/مايو/2019 - 11:27 م
الهلال يهزم الاتفاق ويؤجل حسم لقب الدوري السعودي
الهلال
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مني العوضي
 
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نجح نادي الهلال في خطف ثلاث نقاط غالية من الاتفاق بعد فوزه بهدف نظيف مساء السبت ويأتي ذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب محمد بن فهد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف الهلال في اللقاء المثير الذي جمعه بالاتفاق عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 51 وذلك بعد أن دخلت المباراة لوقت الحسم وسط فرص ضائعة من اللاعب بافيتيمبي جوميز.

وفي مباراة أخرى؛ تمكن نادي النصر من الفوز على منافسه الحزم بثلاثية نظيفة سجلها النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ليتأجل حسم لقب الدوري السعودي بفوز النصر والهلال اليوم إلى الجولة الأخيرة.

وبهذه النتيجة؛ رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما النصر في الصدارة متفوقاً بفارق نقطة واحدة ومعه 67 نقطة.

ويظل نادي الاتفاق متواجداً في المركز العاشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة.

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