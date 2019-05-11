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النصر يكتسح الحزم بثلاثية ويقترب من حسم الدوري السعودي

السبت 11/مايو/2019 - 11:20 م
النصر يكتسح الحزم بثلاثية ويقترب من حسم الدوري السعودي
النصر والحزم
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محمد أيمن
 
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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على مضيفه فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

سجل ثلاثة النصر المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقائق الخامسة من ركلة جزاء والسادسة والعشرين وإختتم ثلاثيته الشخصية " هاتريك " وثلاثية فريقه في الدقيقة السادسة والستين.

ورفع النصر بفوزه رصيده من النقاط إلى النقطة السابعة والستين في الصدارة قبل جولة واحدة على النهاية فيما توقف رصيد نادي الحزم عند النقطة الثلاثين في المركز الثاني عشر.

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