صلاح عبدالله يقتل إنعام سالوسة.. ومحمد إمام يتورط من جديد بـ"هوجان"

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شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.



وبدأت أحداث الحلقة بهجوم الفنان صلاح عبدالله، والذي يجسد دور "بهلول"، رجل الموالد، على الفنانة إنعام سالوسة "كوثر خالة وردة"، لتدله على ورده، ولكنه طعنها بعد أن رفضت أن تدله على مكانها.



وفي هذا السياق، هرب "بهلول"، قبل وصول محمد إمام "هوجان"، لمكان الحادث، ليتورط "هوجان"، في قتل إنعام سالوسة، عن طريق الخطأ.



"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل إمام، ومن إخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.

